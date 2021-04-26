حملة أمنية موسعة على مذابح المواشي داخل مدينة بنغازي اتخاذ أقصى العقوبات لمنع الاستغلال والتجاوزات غير القانونية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شنت دوريات مركز بنغازي المركز التابع لجهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة على مذابح المواشي داخل مدينة بنغازي.

وقال رئيس مركز بنغازي المركز، الرائد خميس الشيخي، في صريح لمكتب الإعلام، اليوم الأحد، جرى خلال الحملة التفتيش على جميع السلخانات وأماكن المخصصة لذبح المواشي داخل نطاق بلدية بنغازي، من حيث النظافة وسلامة الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة وفق للقوانين المعمول به.

الشيخي نوه إلى أنه تم في الفترة الماضية الإشراف على متابعة صيانة عدد كبير من مذابح داخل المدينة، وضبط المخالفين وتحديد الضوابط المنظمة لعمل داخل المذابح من شروط صحية وقانونية وأنشاء وإجراءات قانونية .

وأكد أنه “سيتم متابعة على فترات متتالية تشمل كل الإجراءات والتدابير اللازمة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مضيفًا أنه تم اتخاذ أقصى العقوبات لمنع الاستغلال والتجاوزات غير القانونية والصحية” .