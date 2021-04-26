الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لوفاة 130 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

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تأسف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبي اللجوء قبالة السواحل الليبية مساء يوم السبت الماضي ومقتل 130 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذا الحادث المروع بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ استيائها الشديد حيال ما تشير إليه بعض من التقارير من عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الضحايا قبل غرق مركبهم.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية ممثلًا في حكومة الوحدة الوطنية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وشددت اللجنة على السلطات الليبية ضرورة العمل في القضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر وتهريب المهاجرين وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير في المنطقة الغربية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وما ترتب عليها من مأساة إنسانية.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية على مستوي البحر المتوسط لتعزيز عمليات الإنقاذ البحري ومحاربة عصابات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في دول حوض المتوسط.