الهلال يوقف سلسلة انتصار الأخضر

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أوقف الهلال سلسلة انتصارات الأخضر بعدما حقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لحساب الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتعد هذه الخسارة الأولى للأخضر هذا الموسم بعد ست انتصارات متتالية في المجموعة الثانية .

وسجل للهلال فيصل البدري في الدقيقة 31 ومصطفى التاجوري في الدقيقة 38 وأنس المصراتي في الدقيقة 70 .

وتوقفت المباراة بعد هدف الهلال الثالث بعد نزول جماهير الأخضر لأرضية الملعب.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال غلته من النقاط إلى 17 بينما توقف رصيد الأخضر عند 18 نقطة.