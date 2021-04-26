“النصر” يهزم “دارنس” ويتصدر المجموعة الأولى رصيد دارنس يتجمد عند 4 نقاط في المركز 11 قبل الأخير

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر الفوز الخامس له في الدوري الليبي بعد تفوقه على ضيفه دارنس يهدف دون رد مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة 8 من منافسات المجموعة الأولى .

جاء هدف النصر بواسطة صانع ألعاب الفريق “مهند بوعجيل” من ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى “19” نقطة، وقفز بها للترتيب الأول بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد دارنس عند 4 نقاط في المركز 11، قبل الأخير.