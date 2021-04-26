الأسد وبوتين يبحثان الضغوط الغربية على بلديهما

أخبار ليبيا24

قالت الرئاسة السورية، الإثنين، إن الرئيس بشار الأسد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الأسد وبوتين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا.

ولفتت الرئاسة إلى روسيا تعتزم توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الأسد أعرب عن شكره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري لمساعدته على تجاوز آثار الحصار الجائر المفروض عليه.

وأضافت، أنه تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها.

ووفقا للبيان، فقد عبّر الأسد عن دعم سورية لروسيا في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على ضرورة احترام وسيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم.