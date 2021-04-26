أمغيب: الخزي والعار لمن قاتل تحت راية الأتراك وأدخلهم في غرف نومه 

أخبار ليبيا 24

أعرب عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، عن ثقته الكاملة في خروج القوات والمرتزقة الأتراك من ليبيا عاجلا أم آجلاً، مشيرا أن التاريخ سيكتب أسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود.

وقال أمغيب ففي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “الأتراك سيخرجون عاجلاً أم اجلاً وسيكتب التاريخ اسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود، ويسجل بالمقابل أسماء من أدخلوهم بلادنا و قاتلوا تحت رايتهم وسبحوا بحمدهم وأجلسوهم غرف نومهم، في صفحات الخزي والعار والخيانة”.

تصريحات عضو مجلس النواب تأتي بعد أيام من دعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تركيا للانسحاب من ليبيا، وفتح حوار بين البلدين بهذا الشأن.