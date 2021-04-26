أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر تفاصيل إلغاء دبيبة زيارته لبنغازي
أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر تفاصيل إلغاء دبيبة زيارته لبنغازي
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر مطلع بمطار بنينا الدولي منع هبوط طائرة الوفد الأمني والمراسم التابع لحكومة الوحدة الوطنية في المطار .
المصدر أوضح في اتصال هاتفي وكالة أخبار ليبيا 24 أن الوفد كانت مهمته التنسيق والتجهيز للاجتماع الوزاري المقرر غدا الإثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة، إلا أن سلطات المطار تفاجأت أن الطائرة التي منعت من الهبوط كانت تقل “87” عنصر من الكتائب المسلحة بطرابلس وغالبيتهم من المسلحين .
وأشارت المصادر إلى أن الوفد يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي ، مضيفة أن العناصر المسلحة رفضت الكشف على وثائقها الثبوتية أو التخلي عن أسلحة كما رفضوا تفتيش حقائبهم وبعض الأجهزة التي يحملونها .
ونوه إلى أن الوفد المسلح طلب استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا التي تشرف عليها القيادة العامة للتمركز فيها بأسلحتهم واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقًا وطلبهم قوبل بالرفض .
وكشف المصدر إلى أن السلطات في المطار تفاجأت بهوية ركاب الطائرة التي كان من المفترض أنها تضم الوزراء ومدراء إدارات في الحكومة، كما كان منسقًا وفق الكشف المرسل من مطار معيتيقة وليس عناصر مسلحة تحت مسميات مختلفة، المصدر أوضح إن هذا الأمر أثار حفيظة رجال الأمن بالمدينة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء زيارة عبدالحميد الدبيبة المقررة غدًا، على خلفية التصريحات الاستفزازية الأخيرة التي صدرت عن الدبيبية عند لقائه ببعض منتسبي الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي ودرنة .
والتي أكد فيها الدبيبة بضرورة إعادة بنغازي إلى حضن الوطن، في إشارة إلى تخليصها من قبضة قوات الجيش والشرطة التي تمكنت من قتال ومطاردة بعض العناصر الإرهابية والتي فرت إلى طرابلس .
وفي ذات السياق، تجمع عدد المحتجين داخل مطار بنينا احتجاج على زيارة الدبيبة لبنغازي، وطالب المحتجون – بحسب مصادر مطلعة لأخبار ليبيا 24 – الدبيبية بالاعتراف بدور قوات الجيش في محاربة الإرهاب، مشددين على ضرورة إخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها التركية، فورًا .
كما طالب المحتجون “رئيس الحكومة بالاعتذار عن وصفه مدينة بنغازي بأنها مدينة خارجه عن الوطن” .