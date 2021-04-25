وزيرة العدل تشيد بجهود بعثة الاتحاد الأوروبي “اليوبام”في تطوير منظومة العدالة التأكيد على ترسيخ مفهوم ولاية القضاء الليبي كجزء من السيادة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن بمكتبها بديوان الوزارة صباح اليوم الأحد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) “ناتلينا تشيا” والوفد المرافق لها، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

وبحسب بيان وزارة العدل فقد أشادت الوزيرة بجهود البعثة في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي”اليوبام” سنة 2018م.

وأكدت إبراهيم على حرصها في استمرار هذا التعاون من خلال الاستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية، وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية.

ونوهت الوزيرة إلى متطلبات المرحلة الحالية واحتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية، وفق الرؤية الوطنية التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على صياغتها، وإعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفين لمرحلة الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021م.

من جانبها أكدت رئيسة البعثة على استعدادها في تنفيذ أي أنشطة أوبرامج أومشاريع تلبي احتياجات الوزارة والجهاز القضائي في ليبيا.