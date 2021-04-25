مصادر لأخبار ليبيا 24 “الدبيبة” سيصل بنغازي الإثنين المقبل الدبيبة سيقوم بجولة ميدانية في المدينة وخاصة الأماكن المتضررة جراء حرب التحرير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24 أن رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة سيصل إلى مدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث .

ودعا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المهندس عادل جمعة عامر في بيان اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ووزراء الدولة لحضور الاجتماع .

وجاء في البيان ” أنتم مدعوون لحضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث يوم الإثنين الموافق 2021/4/26 م على تمام الساعة الواحدة ظهرا بديوان مجلس الوزراء ببنغازي، وسوف يتم موافاتكم بجدول الأعمال لاحقا.

وكشف مصدر مطلع عن أهم بنود الاجتماع والتي ستكون بعقد جلسة لرئاسة الوزراء، وتعقبها كلمة رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة .

وأوضح المصدر أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة سيعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع لإيضاح ماورد في الاجتماع .

وذكر أن رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة ميدانية في كافة أنحاء مدينة بنغازي، إضافة إلى زيارة الأماكن المتضررة جراء حرب التحرير .