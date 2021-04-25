تعرف على صادرات ميناء الحريقة من يناير حتى إعلان القوة القاهرة

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق بلغت 18 مليون، و 150 ألف برميل من النفط الخام من بداية يناير من العام الحالي .

عدد النواقل بلغ 20 أغلب شحناتها بلغت مليون برميل .

وكانت النواقل النفطية وحمولتها على النحو التالي :

* شهر يناير

الناقلة “ساماريا كريتي” بلغت شحنتها 700 الف برميل.

الناقلة “اولمبيك فايتر ” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “يوروتشامبيون 2004 ” بلغت شحنتها مليون برميل .

الناقلة “دلتا سكاي” وشحنتها مليون برميل .

* شهر فبراير

الناقلة “فرونت كروسر” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “فرونت سيول” بلغت شحنتها 600 الف برميل .

الناقلة “نوردك كروس” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “نيسوس سيكنوس” بلغت شحنتها مليون برميل.

* شهر مارس

الناقلة “ماران فويبي” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “ميلوديا” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “ميليتيدس ام 2” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “ديلتا ماريا” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “كاسوس” بلغت شحنتها 600 الف برميل.

الناقلة “دلتا كاناريس” بلغت شحنتها 600 الف برميل.

الناقلة “دلتا كوماندر” بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة “ينق دونق هاي” بلغت شحنتها مليون برميل.

* شهر أبريل

الناقلة “اكسبلورر ” بلغت شحنتها مليون برميل .

الناقلة “ليفان تاين سي” بلغت شحنتها 650 الف برميل .

الناقلة “ليبيا” بلغت شحنتها مليون برميل .

الناقلة “سي اي هاميلتون” بلغت شحنتها مليون برميل وهي آخر ناقلة .