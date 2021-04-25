بن شراداة: موقف لجنة 5+5 المتعلق بضرورة إخراج المرتزقة ضعيف

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن المجلس لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية، لكنه يطالب بضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي اتفق عليها.

وفي تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، قال بن شرادة، “إن خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يختلف أي أحد على هذه المطالب”.

وأشار بن شرادة إلى ضعف موقف لجنة 5+5 المتعلق بضرورة إخراج المرتزقة، خاصة أن كافة الفترات والقرارات المتعلقة بهذا الأمر انقضت دون تنفيذ أي خطوة باتجاه خروج المرتزقة.