انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا ببلدية أبوسليم المراكز الصحية تشهد إقبالا كبير من قبل المواطنين للحفاظ على أرواحهم

أخبار ليبيا 24- صحة

انطلقت اليوم السبت بالمراكز الصحية ببلدية أبوسليم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كورونا”المستجد، وذلك بعد استكمال التجهيزات المطلوبة لضمان سلامة نجاح الحملة.

وبدأت الحملة على مستوى المراكز الصحية الواقعة في نطاق البلدية وهي حي المجاهدين، ومشروع الهضبة الزراعي، وسيدي سليم ،وخالد بن الوليد، والانعتاق.

وتستهدف الحملة الفئات التي منحت لها الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعناصر الطبية والطبية المساعدة وفق إجراءات احترازية داخل المراكز وتوفير المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وشهدت المراكز الصحية إقبالا متميزا من قبل المواطنين للحفاظ على أرواحهم وعلى عائلاتهم .

وأهاب فريق الأزمات والطوارئ بكافة المواطنين القاطنين بالبلدية ضرورة التسجيل فى المنظومة الخاصة بالتسجيل بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.