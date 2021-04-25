الكفرة العسكرية تنفي دخول قوة معادية إلى المدينة

أخبارليبيا24

أكدت منطقة الكفرة العسكرية اليوم الأحد أنه لاصحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن محاوله دخول قوه معادية للمدينة.

وأوضح مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه بإشراف مباشر من قبل آمر وضباط وضباط صف وجنود المنطقة تم الدفع بعدد من الدوريات الليلية وإحدى هذه الدوريات تحت قيادة آمر المنطقة شخصيا.

وأشار مكتب الإعلام في المنطقة إلى أن الأمور في المدينة في أفضل الأحوال، مؤكدًا أنه لاصحة لكل مايشاع بالخصوص.

وكان آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء المبروك المقرض رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية وتجهيزها بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وكلف المقرض دوريات برية وجوية على الحدود وكذلك تمركز للسرية المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع دولة تشاد وكذلك دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين.