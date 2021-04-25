القطراني يؤكد على الإسراع في فتح الطريق الساحلي

أخبارليبيا24

أكد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني على ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها وذلك ليتمكن المواطنين من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.

وثمن القطراني خلال لقاءه لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة أمس السبت في بنغازي جهود كافة أعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جينيف برعاية أممية.

وأوضح أعضاء اللجنة العسكرية بأنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكدوا على استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأعلنوا استعدادهم للقيام بأي مهام تسند إلى اللجنة لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراءها في 24 ديسمبر من هذا العام.