الصغيرلـ”المشري” : ألم تتعهد بخروج المرتزقة عند ترشحك أمام ملتقى الحوار السياسي الصغير : يجب أن يتذكر المشري وحليفه التركي قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والذي لا يقدر على معارضته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير، دفاع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن التواجد العسكري التركي في ليبيا.

الصغير، قال وفي تصريحات صحفية، “إن المشري الذي خرج لانتقاد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب موقفها من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، هو نفس الشخص الذي ترشح أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ليشارك في السلطة الجديدة وتعهد برحيل تلك القوات”.

وتابع الصغير “لا أريد أن أذكره بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي لا يقدر على معارضته هو أو حليفه التركي”، إذ حث المجلس بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير”، مطالبًا بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رد على تصريحات المنقوش بخصوص الاتفاقية الموقعة مع تركيا من قبل حكومة الوفاق السابقة.

المشري قال– بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على “فيسبوك” :“ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.