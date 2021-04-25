الحكومة تقف على أوضاع درنة 

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبو بكر الغاوي، اجتماعا لمناقشة وضع بمدينة درنة ومخلفات الحرب والإجراءات المتخذة في إزالة الركام.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حضر الاجتماع الذي عقد بمدينة درنة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبو خزام، ووكيل بلدية درنة وعضو المجلس التسييري ومندوبين عن شركة الأشغال العامة والهيئة العمرانية بالمدينة.

ودار الاجتماع حول وضع المدينة ومخلفات الحرب والإجراءات المتخذة في إزالة الركام والمشاريع المتوقفة بالمدنية.