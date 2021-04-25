الاستشارية الطبية الكفرة تعلن البدء في حملة التطعيم ضد كورونا 

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا فرع الكفرة اليوم الأحد انطلاق حملة تطعيمات لقاح كورونا بمدينة الكفرة وفقا لمنظومة المسجلين لأخذ اللقاح.

وأشارت اللجنة إلى أن أولى الجرعات تلقاها رئيس مجلس الحكماء محمد بوحليقة، ونائب رئيس مجلس الحكماء حمد الزروق، ومدير الخدمات الصحية بالكفرة معيوف خيرالله، ومدير مركز طب المناطق الحارة ونائب رئيس قسم العزل شريف البسكري.

وأوضحت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا أن عدد من المواطنين تلقوا أيضًا جرعات من لقاح أسترازينيكا.

وأفادت اللجنة أن الاستعدادات بمركز الريفي احويج كانت ممتازة من قبل مدير وعاملي المركز من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين، موضحة أن إجراءات الكشف والتعقيم والإرشادات للمترددين لغرض التطعيم كانت موفقة