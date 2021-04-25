الإرهاب لا يرعب أطفالًا تتوق للعلم ولا يقفل مدارس تحارب الجهل

أخبار ليبيا24

عادت موجة اختطاف تلاميذ المدارس في نيجيريا لترعب الأهالي وتهدد السلاح الأقوى ضد الإرهاب أي العلم والمعرفة.

فبعد اختطاف مسلحي جماعة بوكو حرام الإرهابية المتطرفة لـ276 طالبة من طالبات المدرسة الثانوية للبنات في شيبوك بنيجيريا في 14 أبريل 2014 في حدث هز العالم، عادت هذه الظاهرة لتسجل ثلاثة عمليات اختطاف جماعية في نيجيريا في ظرف الثلاثة أشهر الماضية، لكن رغم المخاطر، تأبى المدارس أن تقفل أبوابها وتستعد التلامذة مع ذويهم لمواجهة الأرهاب بالعلم.

أرض خصبة للإرهاب

تصاعد معدل الجريمة المنظمة مثل الاختطاف والسطو المسلح خلق مناخًا مثاليًا لجماعات بوكو حرام الإرهابية الذين يستغلون النزاعات المحلية المتصاعدة وتزايد الجريمة المنظمة للتوسع والتجنيد.

كما أن حالة الفوضى التي تسود البلاد و دوامة الخوف الدائم التي يعيشها أهلها جعلت من المستحيل أن يشعر أحد بالأمان.

وكما بات معروفا، فرغم الأسلحة والألغام وأساليب التهويل، إلا أن الجماعات الإرهابية في حالة ارتباك وتخبط دائم وسط محاولات يائسة للعوم، فتحاول شتى الوسائل للبقاء في الساحة بما في ذلك الاندماج بأي جماعة إجرامية فاعلة على الساحة، فتستغل الفوضى لزيادة رصيدها وتستغنم الفرص المتاحة لاصطياد الشباب الهشة وتعزيز صفوفها.

لعدم الاستسلام للخوف

مستوى التهميش للسكان قد جعل من عمليات الخطف حدثًا منتظمًا وصناعة مربحة ووسيلة لبقاء الجيش المتنامي من الشباب العاطلين عن العمل الذين يستغلون ضعف الشرطة المحلية وسهولة توافر الأسلحة.

فعلى اختلاف عملية شيبوك, لقد أصبحت عمليات الاختطاف مجرد مشروع تجاري من قبل عناصر إجرامية تعرف بقطاع الطرق. والأهم ما يبرز وسط هذه الحالة من الهول أن رغم المخاطر المحدقة، فلم تتخلى التلامذة عن حقها في الدراسة ولم تستسلم الأباء للخوف بل تتحداه وتتمسك بحق أولادها بالعلم والمعرفة كالسلاح الأقوى والأفتك ضد الجهل والارهاب.