اتحاد عمال النفط والغاز يستنكر رفض المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط 

أخبارليبيا24

استنكر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز رفض المصرف المركزي تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، تاركا قطاع النفط بدون ميزانية تذكر لقرابة 8 أشهر

وأضاف الاتحاد في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك” أن المركزي تناسى أن قطاع النفط هو الممول الرئيسي وشبه الوحيد لخزينة الدولة.

وحمل الاتحاد العام لعمال النفط والغاز مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة جراء هذا الفعل غير المسؤول.

وحذر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الجميع من أن الظروف التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط هي ظروف حقيقية ومتوفرة في جميع المواقع النفطية.

وأكد الاتحاد أن هذه الظروف قد تجبر عدة شركات على اتخاذ نفس الخطوة ودخول البلاد في حالة إغلاق كامل وتقويض إنتاج البلاد للحد الأدنى مما قد يؤثر سلبا على الدخل العام.

ودعا الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الجميع لاتخاذ موقف جاد حيال التصرفات غير المسؤولة للمصرف المركزي وتفرده بالقرار وممارسته مهام الوصايا على كل مرافق الدولة وتفننه في إذلال وتجويع الشعب الليبي.

وذكر الاتحاد العام تضامنه الكامل مع المؤسسة الوطنية للنفط وكافة شركات القطاع، داعيًا إلى إيجاد حلول جذرية لتمويل قطاع النفط من أجل المحافظة على استقلال للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها طرف غير سياسي ومستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.

يشار إلى أنه بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” وشركة “سرت لإنتاج النفط “مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام.