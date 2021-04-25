إصابة مواطن بعيار ناري في الرأس بمصراتة

أخبارليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الأحد أن شخصًا مسلحًا قام باستهداف مواطن في مدينة مصراتة بالرصاص في أحد شوارع المدينة.

وأوضح المصدر أن المسلح كان برفقة شخصين آخرين أوقفوا المواطن مفتاح حسن حسونة أثناء قيادته مركبتة الخاصة وبرفقه زوجته الحامل في شارع الإذاعة وفتحوا النار علية بسلاح شخصي “مسدس”.

وأشار المصدر إلى أن الضحية أصيب على مستوى الرأس، متواجد حاليًا داخل غرفة العناية في إحدى المصحات الطبية بالمدينة ووضعه حرج جدا، موضحًا أن هناك أنباء أن الجاني هو ابن شقيق الضحية.