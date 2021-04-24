نورلاند: الأوضاع في تشاد تتطلب توحيد العناصر العسكرية الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن السفير، ريتشارد نورلاند، بحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الأحداث في تشاد، مشددة على ضرورة توحيد جميع العناصر العسكرية الليبية في هيكل واحد.

وقالت السفارة في بيان له عبر فيسبوك، اليوم السبت، إن الوضع في تشاد يؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.

وبينت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن نورلاند شدد خلال لقائه بالكوني في لندن على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا.

كما أعرب السفير عن تقديره لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من أجل اجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.