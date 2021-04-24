شكري يوجه دعوة رسمية لـ نجلاء المنقوش لزيارة مصر

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان الخارجية المصرية صرح المُتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد حافظ أن الاتصال تطرق إلى تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، بما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين. وقد قبلت المنقوش الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.