تونس تحبط مخططًا إرهابيًا وشيكًا لـ “داعش” في صفاقس

تونس تحبط مخططًا إرهابيًا وشيكًا لـ “داعش” في صفاقس
أخبار ليبيا24 – تقارير
أحبطت قوات الأمن التونسية مخططًا “داعشيًا” إرهابيًا وشيكًا لاستهداف أحد المقرات الأمنية في صفاقس بعد تمكنها من الكشف عن خلية إرهابية، كانت تحضر لتنفيذ تلك العملية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية يوم 20 أبريل 2021.
الداخلية التونسية قالت، في بلاغ، إن إحباط العملية الإرهابية في صفاقس وتفكيك الخلية، أتت في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها، تحت إشراف مباشر من قبل النيابة.
وذكرت الوزارة، أن عناصر الخلية، تلقوا دروسًا مكثفة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في تنفيذ عملية نوعية إرهابية، يتبناها لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لافتًا إلى أن إحباط العملية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء عملية القبض على عناصر الخلية الإرهابية، من ضبط كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن إحباط هذه العملية أتى بعد 20 يومًا من إعلان الداخلية التونسية مطلع الشهر الجاري القضاء على ثلاثة إرهابيين، بينهم امرأة فجّرت نفسها بحزام ناسف ومعها طفلتها الرضيعة، في عمليتين منفصلتين بجبلي “المغيلة” و “السلوم” غرب البلاد.
مقتل إرهابي خطير
في 01 أبريل الجاري أعلنت الداخلية التونسية أن وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني، نفّذت علمية أمنية عسكرية استباقية بـ “جبل المغيلة” الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي يدعى “حمدي ذويب”.
ووصفت الداخلية التونسية، “ذويب” بأنه من العناصر القيادية في التنظيم الإرهابي “أجناد الخلافة” التابع لتنظيم “داعش”، لافتًا إلى أنه متورط في العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت، قبل مقتله، عسكريين ومدنيين.
يشار إلى أن وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن الإرهابي من ولاية سوسة، والتحق بـ”جند الخلافة” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي منذ عدة سنوات.
انتحارية آسيوية تفجر نفسها في تونس
وفي نفس التاريخ، أعلنت الداخلية التونسية، أن وحدات الحرس الوطني استطاعت، في عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي في “جبل السلوم” الواقع جنوب شرقي مدينة القصرين وجنوب غربي مدينة سبيطلة، كان برفقة زوجته المنقّبة، والتي كانت تحمل جنسية أجنبية.
ولفتت الوزارة، إلى أن الزوجة، فجّرت نفسها بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتلها ومصرع طفلتها الرضيعة، التي كانت تحملها، في حين بقيت ابنتها الأخرى على قيد الحياة.
وعقب نشر البلاغ من قبل وزارة الداخلية التونسية، تحدثت وسائل إعلام تونسية عن أن الانتحارية تحمل “الجنسية الفلبينية” وتعرفت على زوجها التونسي من ولاية أريانة أثناء دراسته في الفلبين، وقدما إلى تونس سنة 2019 والتحقا حديثا بداعش.
إرهابيون يتحصنون بالجبال
ويعد جبلي “المغيلة” و “السلوم” من أبرز الجبال التي تتحصن فيهما الجماعات الإرهابية المتطرفة في تونس، كما أنهما يعدان نقطتي انطلاق لشن هجمات إرهابية، على دوريات عسكرية ونقاط تفتيش، إضافة إلى المدنيين، وذلك بواسطة زراعة الألغام ومداهمة منازل الأهالي الذين يسكنون على سفوح تلك الجبال.
وتعمل وحدات الأمن والوحدات العسكرية في تونس على تمشيط الجبلين وتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات المتطرفة مثل كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وكتيبة “جند الخلافة” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.