تونس تحبط مخططًا إرهابيًا وشيكًا لـ “داعش” في صفاقس

أخبار ليبيا24 – تقارير

أحبطت قوات الأمن التونسية مخططًا “داعشيًا” إرهابيًا وشيكًا لاستهداف أحد المقرات الأمنية في صفاقس بعد تمكنها من الكشف عن خلية إرهابية، كانت تحضر لتنفيذ تلك العملية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية يوم 20 أبريل 2021.

الداخلية التونسية قالت، في بلاغ، إن إحباط العملية الإرهابية في صفاقس وتفكيك الخلية، أتت في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها، تحت إشراف مباشر من قبل النيابة.

وذكرت الوزارة، أن عناصر الخلية، تلقوا دروسًا مكثفة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في تنفيذ عملية نوعية إرهابية، يتبناها لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لافتًا إلى أن إحباط العملية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء عملية القبض على عناصر الخلية الإرهابية، من ضبط كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن إحباط هذه العملية أتى بعد 20 يومًا من إعلان الداخلية التونسية مطلع الشهر الجاري القضاء على ثلاثة إرهابيين، بينهم امرأة فجّرت نفسها بحزام ناسف ومعها طفلتها الرضيعة، في عمليتين منفصلتين بجبلي “المغيلة” و “السلوم” غرب البلاد.

مقتل إرهابي خطير

في 01 أبريل الجاري أعلنت الداخلية التونسية أن وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني، نفّذت علمية أمنية عسكرية استباقية بـ “جبل المغيلة” الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي يدعى “حمدي ذويب”.

ووصفت الداخلية التونسية، “ذويب” بأنه من العناصر القيادية في التنظيم الإرهابي “أجناد الخلافة” التابع لتنظيم “داعش”، لافتًا إلى أنه متورط في العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت، قبل مقتله، عسكريين ومدنيين.

يشار إلى أن وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن الإرهابي من ولاية سوسة، والتحق بـ”جند الخلافة” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي منذ عدة سنوات.

انتحارية آسيوية تفجر نفسها في تونس

وفي نفس التاريخ، أعلنت الداخلية التونسية، أن وحدات الحرس الوطني استطاعت، في عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي في “جبل السلوم” الواقع جنوب شرقي مدينة القصرين وجنوب غربي مدينة سبيطلة، كان برفقة زوجته المنقّبة، والتي كانت تحمل جنسية أجنبية.

ولفتت الوزارة، إلى أن الزوجة، فجّرت نفسها بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتلها ومصرع طفلتها الرضيعة، التي كانت تحملها، في حين بقيت ابنتها الأخرى على قيد الحياة.

وعقب نشر البلاغ من قبل وزارة الداخلية التونسية، تحدثت وسائل إعلام تونسية عن أن الانتحارية تحمل “الجنسية الفلبينية” وتعرفت على زوجها التونسي من ولاية أريانة أثناء دراسته في الفلبين، وقدما إلى تونس سنة 2019 والتحقا حديثا بداعش.

إرهابيون يتحصنون بالجبال

ويعد جبلي “المغيلة” و “السلوم” من أبرز الجبال التي تتحصن فيهما الجماعات الإرهابية المتطرفة في تونس، كما أنهما يعدان نقطتي انطلاق لشن هجمات إرهابية، على دوريات عسكرية ونقاط تفتيش، إضافة إلى المدنيين، وذلك بواسطة زراعة الألغام ومداهمة منازل الأهالي الذين يسكنون على سفوح تلك الجبال.

وتعمل وحدات الأمن والوحدات العسكرية في تونس على تمشيط الجبلين وتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات المتطرفة مثل كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وكتيبة “جند الخلافة” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.