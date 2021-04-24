بالفيديو: كيف استقبل أهالي درنة الشهر الكريم

أخبار ليبيا24-تقارير

استقبلت مدينة درنة رمضان هذا العام مع الوباء الذي يرافق المدينة للعام الثاني الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة مع تكرر الدعوات للالتزام بالتدابير الوقائية خلال الشهر الفضيل قدر الإمكان.

يقول أحد مواطني درنة: “في هذا العام والعام الذي قبله تعرضنا إلى حدث مميز خطير وهو وباء كورونا الذي تفشى في العالم، ولكن نحن بالذات ظروفنا أصعب من أمكان أخرى من حيث الاستعداد لمواجهة هذا الوباء”.

أسواق المواد الغذائية واللحوم والخضروات تشهد حركة اعتيادية والسكان هنا يحاولون عدم الوقوع في الازدحام قد ما يستطيعون وهو نتيجة للوعي الذي يزيد كل يوم لدى سكان درنة.

مواطن آخر من درنة، يقول: “نحن كمواطنين من المفروض أن نتباعد عن التجمعات ونحافظ على أنفسنا من جائحة كورونا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالي يلم الشمل”.

خيم الوباء على المدينة والوادعة ورافق كل تفاصيل حياة سكانها، الذين يأملون أن تقترب نهاية الوباء والتدابير التي رافقته، وحدت من ممارستهم، لكل طقوس الشهر الفضيل كما عهدها أهالي المدينة لسنوات طويلة.