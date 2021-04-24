بالفيديو | المكتب الإعلامي ينشر موقف مغاير لوزيرة الخارجية حول طلبها لتركيا بالخروج من ليبيا بالفيديو | المكتب الإعلامي ينشر موقف مغاير لوزيرة الخارجية حول طلبها لتركيا بالخروج من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – تقرير

نشر المكتب الإعـلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بيان قبل قليل مغاير تمامًا لمداخلة الوزيرة نجلاء المنقوش في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي، والتي طالبت فيه السلطات التركية ودول أخري بإخراج كافة المرتزقة وسحبهم من البلاد .

المنقوش أكدت خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي اليوم في روما في مداخلة تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24 وترجمتها «أن الحوار مع تركيا ومع دول أخرى وخروج القوات الأجنبية قد بدأ، نحن حازمون في هدفنا، نطلب من كل هذه الدول أن تتعاون لإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، هذه مسألة لا يجب مناقشتها السيادة أولوية بالنسبة لنا، نحن نعلم أن هذا لن يحدث في يوم واحد ولكنه سيكون نتيجة مفاوضات متعددة، ويجب أن أقول إننا شعرنا برغبة من جانب الجميع وهذا يمنحنا الأمل في الأفضل.»

المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أوضح أن مداخلة المنقوش، قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً.

وفي هذا الصدد، تضع أخبار ليبيا 24 بين أيدي متابعينها ترجمة نصية لكلمة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مرفقة بالنص الإيطالي ، حتي يتسني للجميع الوصول للمعلومة بدون حسابات أيديولوجية.