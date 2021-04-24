المنقوش : مصممون على خروج تركيا من بلادنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن بلادها مصممة على خروج تركيا من بلادها، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم.

المنقوش شددت اليوم الجمعة على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

وقالت المنقوش، بمناسبة زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية “نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي، نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين”.

وأثناء جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، أمس، أشارت المنقوش إلى أن “العلاقات إيجابية مع دول الجوار”، مؤكدة أن “السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا”، وشددت على أن “الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار”.

وخلصت الوزيرة مطالبة “ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح”.