اللجنة العسكرية تجتمع الأحد والإثنين لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24

تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بمقرها الدائم بمدينة سرت، يومي الأحد والإثنين ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

كما سيتم، خلال الاجتماع الرابع للجنة، استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة من ليبيا.

والخميس، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، في تصريحات صحفية، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية.