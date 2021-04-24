القطراني يناقش ملفات النازحين والإعمار في بنغازي

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بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ملفات النازحين وإعادة الإعمار والتعويضات في بنغازي، والتي التي ستُناقش في الجلسات القادمة لديوان رئاسة الوزراء.

وجرى بحث هذ الملفات، الخميس، في حضور، وزير الإسكان والتعمير ووزير الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وعدد من رؤساء مجالس الأحياء وأعيان ومشايخ المناطق المتضررة ببنغازي.

وشدد القطراني، وفقًا لمكتب إعلام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على ضرورة حصر المناطق المُتضررة منها وسط البلاد وسيدي خريبيش والصابري ومنطقة القوارشة وعدد من المناطق الأخرى، والتي سيتم زيارتها قريبا وضرورة تفعيل ملف إعادة الإعمار والتعويضات.

وستُناقش تلك الملفات في الجلسات القادمة لديوان رئاسة الوزراء والسعي لحلحلة هذه المشاكل ومعالجتها تدريجيا وفقا للأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المُباشرة، سواء في البنى التحتية أو الشبكة الكهربائية ودراسة احتياجاتها واعتبارها على رأس أولويات الحكومة وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

وعقب الاجتماع أجرى الوزراء رفقة ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، المقدم فرج قعيم، بجولة تفقدية لكافة المناطق المتضررة نتيجة جراء الحرب على الإرهاب، لمعاينة حجم الأضرار وحصرها.