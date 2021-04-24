العرفي: “الكبير” أجرم في حق ليبيا وهو من خلق ديناصورات نهب ثروات الشعب العرفي: القانون لا يسمح "للكبير" بأن ينتخب مرة أخرى في منصب المحافظ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أنه بحلول يوم السبت المُقبل على أقصى تقدير، سيتم الإعلان عن أسماء جميع المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة المُكلفة، باستلام وفرز ملفات المترشحين، شبه انتهت من فرز جميع الملفات .

العرفي أضاف في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الحدث”، “نحن نعمل ليل نهار وأنجزنا 90% ولم يتبق إلا 10 بالمائة، واليوم الجمعة سيكون اليوم النهائي لفرز كل الملفات، فالمراحل الأولية انتهت ونحن بالمراحل الأخيرة”، مرجحًا أن يُعلن رسميًا عن أسماء المترشحين يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أنه تم اختيار الأسماء وفق معايير السيرة الذاتية والخبرة العملية في مجال التخصص، مردفًا “لن نتكلم عن المحاصصة ومن حق كل الليبيين أن يتقدموا لهذه المناصب والمشاركة في السلطة، سواء كانت الأسماء معروفة أو غير معروفة، فالكل يريد أن يخدم ليبيا والارتقاء بها إلى درجة ممتازة”.

ولفت إلى أن اللجنة لم تركز في اختيار المترشحين على الفئوية، قبل أن يشدد على أنه لابد أن يكون لكل إقليم ممثليه الذين يتبوأون سلطة الحكم أو المناصب السيادية من أجل أن يكونوا شركاء في السلطة، مستطردا “هذا حق مشروع. فالكفاءات موجودة في كل الأقاليم، وبالتالي نريد أن يكون الكل ممثل”.

وعن مدى التزام محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير إذا تم تغييره، قال العرفي “نحن جادون في ما نسعى إليه، ولابد من أن يتنحى الصديق الكبير، فكفى 10 سنوات وفترتين متتاليتين”، مؤكدًا أن القانون لا يسمح للكبير بأن يُنتخب مرة أخرى في منصب المحافظ.

واستدرك “لابد أن يُفسح المجال لغيره، ولن يكون هناك تغيير إلا بخروج الكبير من المشهد نهائي”، مشددًا على أنه لابد من تغيير قيادات المصرف المركزي وهيئة الرقابة وديوان مكافحة الفساد.

ونوه إلى أن كل المناصب السيادية سيكون لها ميزانيات وسيتم محاسبتها، مُتهمًا الصديق الكبير، بأنه أجرم في حق الدولة الليبية والليبيين والسياسات النقدية والمالية.

واستدرك “نحن نعتبر ونرى فيه، بأنه سبب المشكلة الرئيسية في ما وصلنا إليه من عدم توزيع عادل للثروات ومن خلق ديناصورات جديدة ومن خلق مليونيرات جديدة نهبت ثروات ليبيا بالفساد وشراء الذمم”.

وأكمل: “نحن وكل الليبيين يروا في الصديق الكبير ما ارتكبه في حقنا نحن على الأقل في إقليم برقة أو إقليم فزان، من شح السيولة ومشاكل مفتعلة”، مواصلا “بإذن الله سنسير نحو تحقيق هذا الهدف، بإزاحة هذا الراجل من على هذا الكرسي”.

وحول مدى التزام اللجنة بأن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من حصة شرق ليبيا، قال العرفي “هناك التزام كبير، وهذه من ضمن الثوابت والاتفاقيات التي نصت عليها مبادرة القاهرة وتونس وجنيف”، خاتمًا بالتأكيد على أن عمل اللجنة يسير وفق المخرجات وأنه لا بد أن تكون المناصب السيادية من حق كل إقليم.