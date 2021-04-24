البنك الدولي: يجب أن يكون لليبيا ميزانية موحدة “معقولة” البنك الدولي: يجب أن تتوافق الميزانية مع أولويات التنمية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد البنك الدولي، أن ليبيا تواجه عقبات كبيرة في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر ديمومة بعد استئناف إنتاج النفط وتصديره.

البنك رأى في تقرير له، أنه يجب على القادة السياسيين في البلاد معالجة ثلاثة تحديات قصيرة المدى في أجندة السياسة، موضحا أن أولى هذه التحديات هي وجوب توصل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى حل عاجل بشأن عائدات النفط الموجودة في الخارج في مصرف ليبيا الخارجي.

واعتبر أن ودائع عائدات النفط تهدد إتلاف الأنشطة الحكومية والعمليات المالية، مبينا أن ثاني التحديات التي يجب معالجتها، هي وجوب أن يكون للبلاد ميزانية موحدة “معقولة”، لما تبقى من عام 2021 م، تتوافق مع أولويات التنمية في البلاد وتتوافق مع قدرتها المؤسسية.

ولفت إلى أنه رغم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للفترة من يناير إلى فبراير 2021 م، إلا أنه تم ترك، خطط توحيد الميزانية للفترة المتبقية من العام؛ حيث أصبحت ” في طي النسيان”، على حد نص التقرير.

وفيما يتعلق بالتحدي الثالث، فقد رأى التقرير، أنه يتعين على الفروع المتنافسة لمصرف ليبيا المركزي، التوجه للجيل الثاني من الإصلاحات النقدية بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي في يناير، منوها إلى أن توحيد فرعي البنك المركزي، و تكامل أنظمة المدفوعات في الغرب والشرق، وحل مشاكل السيولة سواء في النظام المصرفي أو في الاقتصاد الأوسع، هي بنود على جدول الأعمال.

يشار إلى أنه في الثالث من مارس الماضي، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في معرض حديثه عن شكل العلاقة مع المصرف المركزي بعد توحيده، أن التعاون مستمر على مستوى الإدارات.

وأضاف في لقاء مع قناة “TRT” عربي التركية، “وليس لدينا مشكلة شخصية مع أحد، بل الخلاف في ليبيا على مصلحة الوطن وعدم وجود شفافية”.

ونوه بأن المؤسسة الوطنية للنفط في انتظار المزيد من الإجراءات على الأرض، ومزيد من الشفافية في الإنفاق، ومعرفة أين ذهبت أموال إيرادات النفط.