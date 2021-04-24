البعثة الأممية: كوبيش ولودريان يشددان على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في ليبيا التباحث في سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن المبعوث الجديد يان كوبيش ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في ليبيا، لاسيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة .

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن كوبيش ولودريان شددا على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع، لافتة إلى أنه تم التباحث في سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا .

وأشارت إلى أن كوبيش التقى مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، وأكد من جديد تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا .

ووفق البيان، جرت مناقشة الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة حيث دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .