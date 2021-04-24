إطلاق حملة للتوعية بأهمية التلقيح ضد كورونا في 102 بلدية

أخبار ليبيا24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، إن فريق مكتب طوارئ صحة المجتمع يستعد للانطلاق بحملة توعوية مجتمعية حول أهمية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا لكل فئات المجتمع.

وأضاف المركز، أن الحملة الإعلامية تستهدف عدد 102 بلدية موزعة على مستوي البلاد، وتأتي الحملة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارات البلديات المستهدفة .

وأوضحت أن برنامج الحملة يحتوي على مجموعة ورش عمل للإعلاميين والأطقم الطبية والطبية المساعدة، وكذلك للعاملين في المؤسسات الخدمية العامة والخاصة والعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات والمراكز التعليمية.

وبين المركز، أن مدينة الزاوية ستكون أول نقطة لانطلاق الحملة من المنطقة الغربية .