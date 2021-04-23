مهنئا الأهلي بفوزه على أنيمبا النيجيري.. النايض: بنغازي حضن الوطن

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هنأ رئيس تكتل إحياء ليبيا، الرئيس السابق لمجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي عارف النايض، فريق الأهلي على فوزه على أنيمبا النيجيري، في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال النايض في بيان عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، ” تهنئة بنغازي (حضن الوطن) بفوز الأهلي على أنيمبا تهنئة قلبية إلى بنغازي (حضن الوطن)، وعرين أسود النادي الأهلي البواسل، وإلى جماهير النادي الأهلي، وطاقمه الرياضي والفني والإداري، وإدارته، وجمعيته العمومية، وروابط مشجعيه، وألتراس الجزارة”.

وتابع النايض، “ألف مبروك النصر المستحق على إنييمبا النيجيري، في طريق الانتصارات المتتالية، بعون الله، إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية”.

وعلى ملعب شهداء بنينا في بنغازي نجح فريق الأهلي بنغازي، ممثل الكرة الليبية في المنافسات الأفريقية، في خطف وصافة المجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد هزيمته لفريق أنيمبا النيجيري بهدف دون رد على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة الخامسة للمسابقة الإفريقية.