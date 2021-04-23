 مصر وتونس تؤكدان على ضرورة دعم المسار السلمي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ونظيره المصري سامح شكري، على ضرورة تقديم مزيد الدعم للمسار السلمي في ليبيا لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من نموّ وازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وبحسب بيان الخارجية التونسية جاء ذلك خلال استقبال الجرندي لنظيره المصري سامح شكري خلال زيارته لتونس مبعوثا خاصا محملًا برسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره قيس سعيد.

وبحث اللقاء مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائية، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية منها قضية سد النهضة الإثيوبي، وأكد الوزيران ضرورة توحيد جهود البلدين من أجل دفع العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا العربية الراهنة على غرار المسألة السورية ومواصلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.