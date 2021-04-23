فور وصوله إلى أنجمينا.. المنفي يشارك في مراسم جنازة ديبي

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أقيم في ساحة الأمة بأنجمينا.

وفي وقت سابق من اليوم وصل المنفي والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم ديبي في أنجامينا.

وحضر المراسم قادة 12 دولة، من ضمنهم قادة دول الساحل الخمس(موريتانيا، مالي، النيجر وبوركينا فاسو).

كما حضر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي والسيدة الأولى هندة ديبي إتنو، وعائلة الراحل وجمع غفير من المواطنين.