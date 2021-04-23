خلال جنازة ديبي.. ماكرون يؤكد أن فرنسا لن تسمح بتهديد وحدة واستقرار تشاد

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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تسمح بما يمكن أن يهدد وحدة واستقرار دولة تشاد، التي تعيش أوضاعًا صعبة منذ مقتل رئيسها إدريس ديبي الثلاثاء الماضي.

وقال ماكرون خلال كلمة له في مراسم جنازة ديبي بأنجمينا، “فرنسا لن تسمح لأحد أن يشكك أو يهدد، سواء اليوم أو غدًا، استقرار ووحدة تشاد”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، “فرنسا ستكون هنا لتحقيق وعد تشاد المستقرة، التي تمنح مكانا لجميع أبنائها وكل مكوناتها”.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية ستعمل على تحقيق الاستقرار والحوار والتناوب الديمقراطي مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب تشاد.

وكان قد شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أقيم في ساحة الأمة بأنجمينا.