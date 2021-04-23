جهاز الرّدع يكشف عن إحباط تهريب أكثر من 2 مليون يورو عبر مطار معيتيقة

أخبارليبيا24

كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اليوم الجمعة عن إحباطه محاولة تهريب أكثر من 2 مليون يورو عبر مطار معيتيقة.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن مكتب الأمن التابع لجهاز الردع داخل مطار امعتيقة أفشل الخميس عملية تهريب ضخمة للعملة الصعبة وكانت القيمة باليورو والدولار.

وأضاف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب أنه بعد استلام بلاغ ومعلومات عن عملية التهريب التي تفوق القيمة المسموح بها لكل شخص من قبل الجهات المُختصّة تم إيقاف اثنين مسافرين بحوزتهم القيمة التي تُقدّر بــ 2 مليون ومئة ألف يورو.

وأشار الجهاز إلى أنه تم ضبط المتهمين داخل صالة المغادرة قبل ركوب الطائرة مباشرةً وذلك بعد مرورهم من أجهزة التفتيش داخل المطار وسط تواطؤ من قبل بعض أفراد الجهات الأمنية بالمطار.

ولفت جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى أنه سيتم إحالة القضية لجهات الاختصاص لاستكمال باقي التحقيقات.