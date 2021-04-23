المنقوش تجري مباحثات في روما مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين

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أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الخميس، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، التقت خلالها بوزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين.

وقالت حكومة الوحدة، إن المنقوش اجتمعت مع نظيرها الإيطالي، لويجي دي مايو، وزارة الخارجية الإيطالية، وبحثا تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة سنة 2008 خاصة اللجنة المشتركة وعودة الشركات الإيطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق أمساعد راس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي، بالإضافة لفتح المجال الجوي بين البلدين وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية.

كما التقت المنقوش مع وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، وناقشا ملفات التعاون المشترك المتمثلة بالمستشفى العسكري الميداني في مدينة مصراتة وإمكانية إيفاد الطلبة الليبيين الدارسين بالكليات العسكرية إلى الأكاديميات العسكرية بإيطاليا.

وقالت الحكومة، إنه تم الحديث عن الدعم المقدم من الجانب الإيطالي في مجال إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية في هذا التخصص ودراسة توسيع هذا التعاون ليشمل مختلف مناطق ليبيا.

كما تمت مناقشة سبل تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية.