الدبيبة يهنئ الأهلي بنغازي بفوزه على أنيمبا النيجيري

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هنأ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، فريق الأهلي بنغازي على فوزه على أنيمبا النيجيري، في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “أبارك لنادي المشوار الطويل الأهلي بنغازي انتصاره على فريق أنييمبا النيجيري في الجولة الخامسة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وقربه من التأهل للدور الربع النهائي”.

وتابع الدبيبة، “سنقف مع الأهلي بنغازي وكل الأندية الليبية في استحقاقاتها المختلفة”.

وعلى ملعب شهداء بنينا في بنغازي نجح فريق الأهلي بنغازي، ممثل الكرة الليبية في المنافسات الأفريقية، في خطف وصافة المجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد هزيمته لفريق أنيمبا النيجيري بهدف دون رد على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة الخامسة للمسابقة الإفريقية.