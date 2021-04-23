الخدمات الصحية القبة: السبت القادم موعد انطلاق حملة التطعيم

أخبار ليبيا24

أفاد مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية القبة بأن حملة التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستنطلق السبت خلال الفترة الصباحية بعدد من مراكز التطعيم.

وقال القبايلي، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن الخدمات الصحية القبة في انتظار استلام القوائم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لبدء حملة التطعيم.

ولفت القبايلي، إلى أن الخدمات الصحية القبة استلمت الثلاثاء الماضي دفعة من لقاح استرازينكيا والمستهدف لإعطائه لكبار السن.

وأضاف، أن تلقيح باقي المواطنين يبدأ فور صدور التعليمات من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مؤكدًا لقاح سبوتنيك الروسي وصل بالفعل إلى القبة.

وأوضح القبايلي، أن عملية التطعيم ستكون، أولا بمقر الرعاية الصحية الأولية القبة ومقرها عيادة القبة المجمعة، وثانيًا بالمركز الصحي راس الهلال.

وأكد أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم بموعد ومكان تلقي اللقاح .

وشدد القبايلي، على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعد وأن يبادر كل من لم يسجل في منظومة التطعيم بضرورة التسجيل.

وحّذر القبايلي، من أن الإصابات والوفيات في ازدياد ملحوظ في ظل عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

يشار إلى أن مدير مركز الخدمات الصحية بالقبة ورئيس لجنة الإشراف على التطعيمات، يوسف محمد علي، عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة التطعيمات.