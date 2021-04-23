الحويلي: نحتاج إلى جلسة أخيرة لتسليم التقرير النهائي والقاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري الحويلي:مازال هناك بعض الاختلافات حول بعض النقاط وأبرزها آلية انتخاب الرئيس

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، إن أعضاء اللجنة القانونية يتشاورون افتراضيا عبر برامج الرسائل النصية، وذلك في طور الصياغة النهائية للتقرير حول القاعدة الدستورية التي ستُقدم إلى ملتقى الحوار السياسي .

الحويلي أوضح في تصريحات لموقع “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين – أنهم قد يحتاجون إلى جلسة مشاورات افتراضية أخيرة لتسليم التقرير النهائي والقاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه مازال هناك بعض الاختلافات حول بعض النقاط وأبرزها آلية انتخاب الرئيس وبعض نصوص قسم اليمين الدستورية والتي اتفقوا في جلساتهم في تونس على إحالتها إلى ملتقى الحوار مجتمعاً للتصويت عليها.

وكانت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أكدت أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مبدأ أن الانتخابات أولاً، وأنه لا تنازل عن إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت – في تصريحات صحفية – أن كل أعضاء اللجنة مقتنعون تمامًا بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها وأكدوا ذلك خلال الاجتماع.

ولفتت إلى أن مرحلة مقترحات القاعدة الدستورية انتهت، قائلة “نعمل الآن على تنقيحها نهائيًا، فاللجنة القانونية تعمل الآن لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، ولكنها تؤكد أنها لن تتدخل في المسار الدستوري لأنه ليس من اختصاصها”.