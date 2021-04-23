الأهلي بنغازي يهزم انيمبا ويحيي آمال التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

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نجح الأهلي بنغازي في خطف وصافة المجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد أن هزم ضيفه أنيمبا النيجيري الخميس بهدف دون رد على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة الخامسة للمسابقة الإفريقية.

وسجل هدف الأهلي بنغازي الوحيد والثمين معتصم التائب في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة غالطت حارس مرمى الفريق النيجيري.

وبهذا الانتصار رفع فريق المشوار الطويل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد أنيمبا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

ولم يشهد شوط المباراة الأول فرص حقيقية من الجانبين باستثناء الهدف الوحيد للأهلي.

وفي الشوط الثاني، كثّف الأهلي من محاولاته في الشوط الثاني وكاد جبريل مرسال أن يعزز تقدم فريقه الدقيقة 49 برأسية جانبت شباك الفريق الخصم.

مرسال عاد من جديد لتهديد مرمى الضيوف في الدقيقة 65 لكن تسديدته تصدى لها الحارس النيجيري .

وتضاعفت متاعب الفريق النيجري في الدقيقة 74 بطرد قلب دفاعه دانليدي بعد عرقلته للتاورغي، خارج منطقة الجزاء، والذي كاد أن ينفرد بالحارس.

هذا وسيواجه الأهلي بنغازي صاحب الـ 7 نقاط منافسه وفاق سطيف الجزائري صاحب الـ 5 نقاط في الجولة الأخيرة، في مباراة مصيرية تستجوب فوزه لينال بطاقة العبور للدور ربع النهائي، أو التعادل، في حال فشل فريق أنيمبا صاحب الـ6 نقاط، في الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، المتصدر بـ 9 نقاط، وضمن تأهله للدور الربع نهائي بعيدا عن نتيجة اللقاء الأخير الذي سيجمعه بأنيميا صاحب المركز الثالث.