أبرز نقاط البيان المشترك بين ليبيا والسودان والنيجر بشأن الأوضاع في تشاد

أخبار ليبيا24- إنفوغرافيك

أصدرت دول ليبيا والسودان والنيجر بيانًا مشتركًا بشأن الأوضاع الراهنة في دولة تشاد المجاورة، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، الثلاثاء، على يد المعارضة.

وطالبت الدول في بيانها إزاء هذا الوضع بالعديد من الإجراءات للخروج من الأزمة، أبرزها:

-دعوة التشاديين إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية.

-إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد.

-الابتعاد عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها .

-تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة.

-توطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار.

-تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع في أنجامينا 2018.

-دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC) لعقد جلسة طارئة .

-مواصلة التعاون لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.