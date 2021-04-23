أبرز ما جاء في بيان لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا

23 أبريل، 2021 4:14 م
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أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك  

-الترحيب باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و2571 لسنة 2021.

-التأكيد على أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية هي ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

– الترحيب بنتائج اجتماع اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.

 -دعوة مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات في موعد أقصاه 01 يوليو.

– حث مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة.

-التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

-الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

-الامتثال التام لحظر التسليح.

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23 أبريل، 2021 4:14 م
24
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