أبرز ما جاء في بيان لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

-الترحيب باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و2571 لسنة 2021.

-التأكيد على أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية هي ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

– الترحيب بنتائج اجتماع اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.

-دعوة مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات في موعد أقصاه 01 يوليو.

– حث مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة.

-التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

-الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

-الامتثال التام لحظر التسليح.