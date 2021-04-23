أبرز ما جاء في بيان لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
-الترحيب باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و2571 لسنة 2021.
-التأكيد على أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية هي ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
– الترحيب بنتائج اجتماع اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.
-دعوة مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات في موعد أقصاه 01 يوليو.
– حث مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة.
-التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
-الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
-الامتثال التام لحظر التسليح.