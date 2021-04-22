ميناء بنغازي البحري يستقبل عددا من السفن المحملة بالبضائع المتنوعة

أخبار ليبيا 24

أعلن ميناء بنغازي البحري عن دخول خمس سفن محملة بسلع وبضائع مختلفة منها سفينتين محملتين بعدد 1775 سيارة قادمة من كورية الجنوبية وأوروبا.

وفي بيان لها أعلنت إدارة الميناء رسو سفينة السيارات “آر سي سي أوروبي” القادمة من كوريا الجنوبية والتي تحمل على متنها شحنة بعدد 1544 سيارة مستعملة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات “سي أمازون” وعلى متنها عدد 231 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل السفينة “شارلي” وعلى متنها عدد 653 حاوية بضائع وسلع متنوعة كما تم دخول السفينة “أس سافينجا” وعلى متنها عدد 575 حاوية بضائع مختلفة وكذلك سفينة نقل الإسمنت “سلام واي” وعلى متنها 3 آلاف غرارة إسمنت أكياس.