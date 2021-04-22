مسؤول بشركة الخليج: الشركة لم تستلم أي دينار واحد منذ سبتمبر 2020

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة اليوم الخميس إن شركة الخليج لم تستلم أي دينار واحد منذ سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف احتيتة في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن إيرادات شركة الخليج تفوق السبعين مليون دينار ليبي يوميا.

وأعلنت شركة الخليج العربي للنفط، الأحد الماضي إيقاف إنتاج النفط، وذلك بسبب عدم تسييل الميزانية المعتمدة منذ شهر سبتمبر للعام الماضي 2020 وكذلك للعام 2021.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة بأن أسباب إيقاف الإنتاج جاءت بسبب عدم تسييل الميزانية ونتيجة تراكم الديون على الشركة.

يذكر أن الشركة خفضت إنتاج النفط في منتصف شهر أبريل الجاري وذلك نتيجة الإقفال لأسباب فنية، وتراكم الديون.