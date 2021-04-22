لوزون: عقيلة صالح اتصل بي هاتفيًا ليشكرني 

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قال رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون اليوم الخميس إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتصل بي هاتفيا ليلة البارحة.

وأضاف لوزون في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :“صالح شكرني على دوري الذي أقوم به في دعم التسامح في ليبيا، والذي وصفه بـ “الوطني”.

وتابع رئيس اتحاد اليهود الليبيين :“رئيس مجلس النواب بعث من خلالي بتحياته لجالية اليهود الليبيين، ووعدني بإرسال دعوة لزيارة ليبيا، وإرسال وفد لمقابلتنا”.

وختم لوزون منشوره قائلًا :“كان عقيلة صالح ودود جداً في حديثه، شخصية واثقة، أشكره كثيرا على هذه اللفتة الكريمة”.