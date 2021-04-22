قويرب يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 الانتهاء من مناقشة الميزانية المقترحة وإعادتها للحكومة لتعديلها

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عزالدين عبدالسلام قويرب إن الليبيون اطلعوا على رقم ميزانية كبير جداً، وغير واردة فية تفاصيل دقيقة، وغير مبوب تبويب صحيح، فمن واجب مجلس النواب إن يضع ملاحظاته وفقاً للقانون عليها، وترجع للحكومة لتعيد حساباتها.

وأوضح قويرب لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، أنه تم الانتهاء من مناقشة الميزانية المقترحة وإعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها، وهذا حق أصيل لمجلس النواب.

وأضاف قويرب، أن ما يتحدث عنه بعض الزملاء، نحن كمجلس النواب نتبنى وجهات النظر العامة، وقد تكون وجهك نظرهم صحيحة، فالبعض يرى أنه لا ينبغي للحكومة أن تنطلق في عملها وتنطلق في الصرف ولديها صلاحيات واسعة في الصرف بدون أن يكون هناك أجهزة رقابية تراقبلها، فيبنغي أن تنطلق الميزانية والاجهزة الرقابية في وقت واحد، لتواكب عمل الحكومة، خصوصاً وأننا في الوضع الحالي وهناك انقسام، ستصرف الحكومة ولا يوجد ادوات رقابه فعاله عليها هذا اولاً، فالمناصب السياديه والميزانية بغض النظر عن التهم التي يتم تداولها هنا وهناك، فالمناصب السيادية لا علاقه للحكومة بها حتى يتم ابتزازها بها، فقد تم تعيين النائب العام بالاجماع وعليه ان يباشر عمله فوراً، ولا تزال الان الاجهزة الرقابية.

وأشار قويرب إلى أن بعض الزملاء بمجلس النواب بغض النظر عن اسمائهم، يتهمون رئاسة النواب والمجموعة التي تتواجد في طبرق بأنهم يعرقلون عمل الحكومة والميزانية، وهذا غير صحيح فعلياً، هم نفسهم من تحدثوا عبر وسائل الاعلام ووجهوا اتهامات بأن سيتم عرقلة منح الثقة للحكومة ووصفوا الرئاسة بأنهم القائمة الخاسرة، وسيعرقلون جلسة منح الثقة وحدث العكس، مؤكداً بأنها مجرد افتراءات تعودنا عليها وثبت للجميع عكسها، صحيح نحن شاركنا الحكومة ببعض تعديلاتها الوزارية المهمة والمنطقية لكن وليس لأنه هناك قائمه خاسرة وقائمة فائزة، وكلامهم لم يصدق وهذا اسلوب قديم وعلى الجميع الانتباه له، سيتكرر فالميزانية وفي اي استحقاق اخر.

وختم عضو مجلس النواب عزالدين عبدالسلام قويرب، بأن تحديد جلسة اخرى متوقف على عمل الحكومة، متى تُجهز الحكومة وتعمل على الملاحظات وتعدل ميزانيتها وتعيدها إلى المجلس النواب، وبناء عليه يتم الاعلان عن جلسه ويتم تحديد موعداً لها.