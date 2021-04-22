بيان مشترك..ليبيا والسودان والنيجر تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في تشاد

أخبارليبيا24

أعرب قادة دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر، عن القلق العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها جمهورية تشاد، مؤكدين متابعتهم باهتمام بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية.

وأشاد قادة الدول في بيان مشترك بالدور الهام للرئيس الراحل إدريس دبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا القادة التشاديين إلى تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية، حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة، مطالبين جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس وضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

ودعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وجددوا حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار.

وأكد قادة الدول في بيانهم على تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا وجمهورية السودان وتشاد والنيجر الموقع في انجمينا بتاريخ 31 مايو 2018.

ودعا القادة مجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC) إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر، والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة.

وشددوا على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.