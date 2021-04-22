بسبب عدم قدرتها الإيفاء بالتزاماتها.. شركة سرت تعلن تخفيض الإنتاج وتوقفه نهائيا في عضون 72 ساعة

22 أبريل، 2021 3:39 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة سرت للنفط عن عدم قدرتها على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطرها إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة إن القرار سببه الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.

كما دعا رئيس مجلس إدارة الشركة المؤسسـة الوطنيـة للنفط إلى مخاطبـة الجهات المسؤولة لتوفير الميزانيات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات.

وأشارت الشركة إلى أنها تعاني بشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن 7 أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفير قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمرار الإنتاج.

 

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22 أبريل، 2021 3:39 ص
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